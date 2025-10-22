Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > “Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı

“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve merakla beklenen dizi Aile Bir İmtihandır’ın başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun alacağı ücret gündem oldu. Bu rakam, Türk televizyon sektöründe nadir rastlanan ve büyük yankı uyandıran yüksek bir ücret olarak öne çıkıyor.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile genç ve başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı yapım, ATV'nin yeni sezonda iddialı projeleri arasında yer alıyor. Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmazken, yapım sürecinin hızla devam ettiği öğrenildi. Sektör kulislerinde, Aile Bir İmtihandır’ın önümüzdeki aylarda ekranlarda olması bekleniyor.

“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı - 1. Resim

YAŞ FARKI TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Öte yandan, dizideki iki başrol oyuncusu arasında yer alan 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı izleyiciler arasında gündem oluşturdu. Sosyal medya ve televizyon takipçileri arasında tartışmaya neden olan bu durum, dizinin seyirci üzerindeki etkisini merak konusu haline getirdi. Ancak yapım ekibi, güçlü senaryosu ve derinlemesine işlenen karakter yapıları sayesinde bu yaş farkının hikayeye avantaj sağlayacağına olan inancını koruyor.

“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı - 2. Resim

BÖLÜM BAŞINA 4 MİLYON 250 TL

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde oynayacağı yeni karakter ve sergileyeceği oyunculuk performansı, hayranları tarafından şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisindeki performansı karşılığında bölüm başına tam 4 milyon 250 bin TL ücret alacak. Bu tutar, Türk televizyon sektöründe nadiren karşılaşılan ve büyük ses getiren oldukça yüksek bir meblağ olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

22 Ekim bugün Buca, Güzelbahçe, Karabağlar'ın bu mahallelerine dikkat! İzmir Su Kesintisi kaç saat, nerede olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Canlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi - MagazinCanlı yayında korkutan anlar! Sinem Yıldız “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istediMattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! Ece Seçkin duyunca gözyaşlarına boğuldu - MagazinMattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! Ece Seçkin duyunca gözyaşlarına boğulduTanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: Kavuştular - MagazinTanyeli’nin ardından bir acı kayıp daha… Oğlu duyurdu: KavuştularYedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor… Yeni kariyer rotasını açıkladı - MagazinYedi Numara’nın Ayten’i Ayça Mutlugil yıllara meydan okuyor… Yeni kariyer rotasını açıkladı‘Aşk ve Gözyaşı’ yayın akışından kalktı! Dizide kriz büyüyor, yeni bölüm de yok - Magazin‘Aşk ve Gözyaşı’ yayın akışından kalktı! Dizide kriz büyüyor, yeni bölüm de yokÜnlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi - MagazinÜnlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...