“Aile Bir İmtihandır” dizisi için geri sayım… Kenan İmirzalıoğlu’nun alacağı ücret ortaya çıktı

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile genç ve başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı yapım, ATV'nin yeni sezonda iddialı projeleri arasında yer alıyor. Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmazken, yapım sürecinin hızla devam ettiği öğrenildi. Sektör kulislerinde, Aile Bir İmtihandır’ın önümüzdeki aylarda ekranlarda olması bekleniyor.

YAŞ FARKI TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Öte yandan, dizideki iki başrol oyuncusu arasında yer alan 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu arasındaki yaş farkı izleyiciler arasında gündem oluşturdu. Sosyal medya ve televizyon takipçileri arasında tartışmaya neden olan bu durum, dizinin seyirci üzerindeki etkisini merak konusu haline getirdi. Ancak yapım ekibi, güçlü senaryosu ve derinlemesine işlenen karakter yapıları sayesinde bu yaş farkının hikayeye avantaj sağlayacağına olan inancını koruyor.

BÖLÜM BAŞINA 4 MİLYON 250 TL

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde oynayacağı yeni karakter ve sergileyeceği oyunculuk performansı, hayranları tarafından şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisindeki performansı karşılığında bölüm başına tam 4 milyon 250 bin TL ücret alacak. Bu tutar, Türk televizyon sektöründe nadiren karşılaşılan ve büyük ses getiren oldukça yüksek bir meblağ olarak öne çıkıyor.