Ataşehir’de bir depoda atların kesilerek satışının yapıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu tespit edildi.

Ataşehir’de, bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı. Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B’yi gözaltına aldı.

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Şüpheli E.B’nin, Emniyet’te verdiği ifadesinde, kendisinin de kaldığı depoda G.G’nin 3 atı kestiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler G.G’yi de gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli G.G’nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra “evden ve açıktan hırsızlık” ile “kasten yaralama” suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası