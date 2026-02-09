Türkiye’de soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlarken, Meteoroloji 23 ili sağanak, 5 ili ise kar yağışı için uyardı. Son rapora göre yurt genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. İşte kar ve sağanak uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre ülke genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji, 23 ili sağanak yağış, 5 ili ise kar yağışı için uyardı. Marmara ve Batı Karadeniz'de ise hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Türkiye yeniden soğuyor! Meteoroloji uyardı: 23 ilde sağanak, 5 ilde kar yolda

GENEL HAVA PARÇALI VE BULUTLU

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yağışların Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirtti.

Aynı zamanda sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel, su baskını, heyelan riskine karşı da uyardı.

SAĞANAK UYARISI YAPILAN 23 İL

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre sağanak yağış beklenen 23 il şöyle;

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Siirt

5 İLDE KAR BEKLENİYOR

Kar ve karla karışık yağmur beklenen 5 il şöyle;

Sivas, Artvin, Erzurum, Kars, Van.

