8 Şubat 2026 Pazar akşamı 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Beyaz’la Joker yarışmasında, program tarihinde ilk kez 3 milyon TL’lik büyük ödül sorusu açıldı. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen yarışmada oto tamircisi Serdar Baltacı'nın performansı konuşuldu. Yarışma boyunca sergilediği kararlı performansla öne çıkan Baltacı, büyük ödülü kazanan ilk isim olarak kayıtlara geçti.

3 MİLYONLUK SORU NEYDİ?

Büyük ödül sorusunda "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktoru kimdir?" sorusu yöneltildi. 3 milyon TL’lik soruya "Hatice Safiye Ali" cevabını veren Baltacı, verdiği doğru cevapla büyük ödülü kazandı.



DUYGULARINI DİLE GETİRDİ

Yarışma sonrası duygularını dile getiren Baltacı; "Herkese çok teşekkür ediyorum, mesai arkadaşlarıma. Tarih yazacağım dedim, tarih yazdım. Geri vites yok! Eşime ve oğluma araba alacağım. Diğer çocuklarıma birkaç bir şey alacağım. Kendime bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN DOKTORU HATİCE SAFİYE ALİ KİMDİR?

Türkiye'nin ilk kadın doktoru ve bir tıp okulunda ders veren ilk kadın öğretim üyesi olan Safiye Ali, 1894'te İstanbul'da doğdu.

Amerikan Kız Koleji'ni bitiren Safiye Ali'nin en büyük hayali doktor olmaktı ancak o yıllarda İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi kız öğrenci kabul etmiyordu. Safiye Ali, tıp eğitimi almak üzere Almanya'ya gitti. Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. Safiye Ali, 1921'de diplomasını aldı.

Safiye Ali, Haziran 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru olarak icazetnamesini aldı. Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri vererek kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi oldu.

Anne sütünden kesilen ve steril süt içme imkanından mahrum olan çocuklar için kurulan Süt Damlası Bakımevi'nin başına geçen Safiye Ali, gönüllü çalışmalarıyla bakımevine etkinlik kazandırdı.

Safiye Ali, 5 Temmuz 1952'de Dortmund'da 58 yaşında vefat etti.

