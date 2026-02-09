Çin’in Makao bölgesinde yer alan gösterişli Grand Emperor Oteli, girişindeki altın zeminleri ve külçe süslemeleri satarak 12,76 milyon dolarlık (yaklaşık 550 milyon TL) gelir elde edeceğini açıkladı. Otel yönetimi, altın fiyatındaki yükselişin kâr satışı için iyi bir fırsat oluşturduğunu belirterek, böylece sigorta ve güvenlik giderlerinden de tasarruf yapmayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ- Altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan hızlı yükselişler ilginç gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı turizm, eğlence ve finans merkezi Makao’da da bir otel, yıllar önce altın ile kapladığı zeminlerini gelir kaynağına dönüştürüyor.

2006 yılında Makao'da açılan gösterişli Grand Emperor Oteli, girişinde altın zeminleri ve külçe süslemeleri ile biliniyor. Otelden yapılan açıklamada; bu zeminlerin sökülüp önemli bir kâr elde edileceği belirtildi.

Altın kaplama otel! Zeminleri 550 milyon TLye satılıyor

SİGORTADAN DA TASARRUF

Şirket tarafından Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan bildirimde, "Mevcut piyasa şartları ve kıymetli metallerin piyasa fiyatının şu anda geldiği yüksek seviyeler göz önüne alındığında, otel yönetimi, bu satışın, şirket için kıymetli metallerin kârını realize etme konusunda iyi bir fırsat oluşturduğuna inanmaktadır. Aynı zamanda güvenlik ve sigorta giderlerinden de tasarruf elde edilecektir” denildi.

12,76 MİLYON DOLAR

20 yıllık süreçte otelin zeminindeki altınların değerinin %850'den fazla yükseldiği ifade edilirken; şirket, 2 bin 540 ons altın satarak, bu işlemden yaklaşık 12,76 milyon dolar gelir hedeflediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada otelin dekorasyonunun yeniden elden geçirileceği ve artık bu yapının değerli metaller temasıyla ilgili olmayacağı ifade edildi.

