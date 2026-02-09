Yurt-Time Spor Projesi bahar dönemi başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Takvime göre, öğrenciler, Yurt-Time 2.dönem başvurularını 9 Şubat 2026 itibariyle gerçekleştirebilecek. Peki, Yurt-Time 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, Yurt Time Spor Projesi'yle kaldıkları yurt binasında görev alarak gelir elde edebilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GSB yurtlarında uygulanan Yurt Time Spor Projesi'yle gençlere hem sorumluluk veriliyor hem de yaptıkları görev karşılığında ücret ödeniyor.

Yurt-Time 2.dönem 2026 başvuru tarihleri belli oldu! Yurt-Time bahar dönemi başvuruları başladı mı?

YURT TİME SPOR PROJESİ BAHAR DÖNEMİ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi’nin 2026 Bahar Dönemi için başvuru sürecine dair ayrıntıları paylaştı. Proje kapsamında başvurular 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Projeye ilişkin sonuçların ise 20 Şubat 2026 tarihinde açıklanacağı bildirildi.



Öğrenciler yurt idaresi tarafından kontenjan açılan görevler dahilinde uzmanlık gerektirmeyen bölümlerde görev alacak. Öğrenciler ağır temizlik, güvenlik, yük taşıma gibi işlerde; yurt binasının eksi katlarında, sanayi tipli makinelerin bulunduğu büyük çamaşırhanede görevlendirilmeyecek.

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" seçeneğinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

