2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler için ikinci ara tatilin tarihi netleşti. Mart ayında uygulanacak ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte okullarda uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu. Birinci dönemin ardından ikinci dönem içinde yapılacak Mart ara tatili, milyonlarca öğrenci için kısa bir dinlenme fırsatı sunacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün okula ara vermiş olacak.

Ara tatilin ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Bu süreçte öğretmenler için ayrıca ders dışı planlama ve hazırlık çalışmaları yapılması öngörülüyor. Mart ara tatili, ikinci dönemin yoğun temposu öncesinde öğrencilerin akademik ve zihinsel olarak dinlenmesini amaçlıyor.

MEB 2025-2026 TAKVİMİ

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları başlangıcı: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Uyum eğitimleri (okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf): 1-5 Eylül 2025

Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönem bitişi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı bitişi: 26 Haziran 2026 Cuma

