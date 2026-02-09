Süper Lig 21. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ile açılıyor! Karşılaşmaya geri sayım başlarken ''Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın hangi kanalda, Kante oynayacak mı?'' merakla araştırılıyor. Sarı-lacivertli ekipte 5 eksik bulunurken Kante'nin durumu odak noktası. İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği canlı yayın bilgileri ve kadrodaki eksikler...

Kadıköy’de oynanacak bu akşamki Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı Süper Lig tarihindeki 96. buluşma olacak. Sarı-lacivertliler 13 galibiyet ve 7 beraberlikle 46 puan toplarken lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise son haftalarda aldığı sonuçlarla orta sıralarda tutunurken haftaya 22 puanla 11. sıradan giriş yaptı. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın hangi kanalda, Kante oynayacak mı?

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak. Chobani Stadı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele beIN SPORTS kanalından şifreli ve canlı yayınlanacak.

KANTE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Al Ittihad’dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N’Golo Kante’nin Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun görev vermesi halinde Kante sarı-lacivertli formayla ilk kez bu akşam sahaya çıkabilecek.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ KADROSUNDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcunun forma giyemeyeceği bildirildi. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almayacak.

Milan Skriniar 2 maçlık cezası nedeniyle, Edson Alvarez ise sarı kart cezası sebebiyle bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcı hakemler Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir olurken, dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev yapacak.

