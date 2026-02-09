Trendyol Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri öncesinde gözler bilet satış takvimine çevrildi. 14 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak derbi öncesi, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar" araştırılıyor.

Süper Lig’in 22. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelelerden biri için geri sayım başladı. Trabzon’da oynanacak karşılaşma öncesinde bilet satış süreci ve tribün planlamasına ilişkin önemli başlıklar gündeme geldi.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 22. hafta mücadelesinin biletleri bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, satışa çıkıyor. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet satışları saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Karşılaşma, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Platinum B: 20 bin TL,

VIP Platinum A/C: 15 bin TL,

VIP Gold: 12 bin 500 TL,

VIP Silver: 10 bin TL,

Batı tribünler: 4 bin 250 TL,

Doğu tribünler: 3 bin 750 TL,

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin 250 TL

Güney-Kuzey kale arkası: 1 bin 750 TL

Öte yandan misafir tribünü bilet satışının ise İl Güvenlik Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi. Kararın ardından deplasman tribünüyle ilgili detayların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Papara Park’ta oynanacak.

