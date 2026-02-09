Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, İtalya Serie A'nın 24. haftasında konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Kenan Yıldız'ın oynadığı maçta Juventus, Lazio'yu konuk etti.

JUVENTUS 2-0'DAN DÖNDÜ

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus, 90+6'da bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip Lazio'nun gollerini 45+2. dakikada Pedro ve 47. dakikada Isaksen attı. Juventus, 59. dakikada McKennie ve 90+6. dakikada Kalulu'nun golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

KENAN 90 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadelede 90 dakika süre aldı.

ÖNCE INTER SONRA GALATASARAY

Serie A'da yedinci beraberliğini alan Juventus, puanını 46 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Lazio ise 33 puanda kaldı. Torino ekibi, ligin bir sonraki haftasındaki dev maçta Inter ile deplasmanda karşılaşacak. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında 17 Şubat Salı günü temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da mücadele verecek.

