Mardin’de bir güzellik merkezi çalışanının, 9 ay boyunca ödemeleri kendi IBAN'ına yönlendirerek iş yeri sahibini dolandırdığı iddia edildi. İş yeri sahibi Günay Bilbay “İşten çıkardıktan sonra sayısız müşterimiz bize ulaştı. Müşteriler, ödemeleri onun IBAN'ına yaptıklarını söylediler. Dekontlar tek tek tarafımıza ulaştı. Paraların kendi IBAN'ına attığını kendi ağzıyla itiraf etti” dedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinde yaşandığı iddia edilen olay hayrete düşürdü. İhtiyacı olan kadınlara istihdam sağlamak amacıyla açılan güzellik merkezinde çalışan bir kadının, yaklaşık 9 ay boyunca müşterilerden alınan ödemeleri kendi IBAN hesabına yönlendirdiği iddia edildi. İşte detaylar…

İddiaya göre, bir çalışan başka bir personelin kasada usulsüzlük yaptığını, güzellik merkezi sahibi Günay Bilbay’a anlattı. İddia sonrasında çalışandan şüphelenen Bilbay, çalışanı işten çıkardıklarını ifade etti.

“KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ”

İş yerlerinde Gamze G. ve Melek G. isimli iki kardeşin çalıştığını, Gamze G.'nin yaklaşık 9 ay boyunca görev yaptığını belirten Bilbay, şöyle konuştu:

İşten çıkardıktan sonra sayısız müşterimiz bize ulaştı. Müşteriler, ödemeleri onun IBAN'ına yaptıklarını söylediler. Dekontlar tek tek tarafımıza ulaştı. Beş farklı bankadan, annesinin ve kendisinin ortak olduğu hesaplara attırmış. Lazer işlemlerinin yapıldığı yerde tüm paraların kendi IBAN'ına attığını kendi ağzıyla itiraf etti

“MEĞERSE BENİ OYALIYORMUŞ”

Bilbay, ödemelerin iade edileceğine dair sözler verilmesine rağmen herhangi bir geri ödeme yapılmadığını belirterek “Bizi sürekli oyaladılar. Her defasında annesi, dayısı ve amcası devreye girdi. Özellikle amcasına bir buçuk ay boyunca güvendim ve inandım. Ancak meğerse beni oyalıyormuş ve yalan söylüyormuş. Sürekli pazartesi, salı diyerek söz verdi ama hiçbir ödeme yapılmadı. Zamanla beni oyaladığını ve doğruyu söylemediğini fark ettim. Uzun süredir bekliyorum ve oyalandığımın farkındayım” dedi.

“DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK OLAYLARI YAŞANMIŞ”

Aynı zamanda bir kuyumcunun da mağdur edildiğini öğrendiğini belirten Bilbay, şöyle devam etti:

O kuyumcu da bana ulaştı. Meğerse daha önce çalıştığı birkaç yerde de benzer hırsızlık olayları yaşanmış. Bunları sonradan öğrendim. Ben bu olayın kesinlikle arkasında durmak istiyorum. Adalete güveniyorum. Bugün bana yapan, yarın bir başkasına da yapar. Zaten daha önce başkalarına da yapmış, onlar da bana ulaştı. Bu yüzden yaptığı hatanın bedelini ödemesini istiyorum.

“İŞ YERİNİ EMANET ETTİK”

İşletme sahibinin kızı Gurbet Bilbay ise şunları söyledi:

Yaklaşık 9 ay- 1 yıl öncesinde, iki kız kardeş olan Gamze G. ve Melek G. iş yerimize başvuruda bulundu. Kendilerine güvendik ve iş yerini emanet ettik. Ancak zamanla tüm müşterilerin yaptığı ödemelerin, yani bütün dekontların kendi hesaplarına attığını öğrendik. Biz kendilerinden hiçbir şekilde şüphelenmedik. Cezalandırılmalarını istiyorum.

