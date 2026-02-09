Hatay’da bir apartmanın asansöründen gelen, 1,5 ay boyunca devam eden tuvalet kokusunun kaynağı herkesi şoke etti. Kameraları izleyerek gerçeği ortaya çıkaran apartman sakinleri, gördükleri manzara sonrasında polise gitti. İşte ‘Pes’ dedirten olayın perde arkası…

Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan Delal Hanım Apartmanı’nda yaşananlar herkesi şoke etti. Apartmandan 1,5 aydır gelen tuvalet kokusunun kaynağını bulmak için dedektif gibi iz süren, apartman sakinleri sonunda gerçeğe ulaştı.

GERÇEK KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra asansör kabininin içine kamera taktıran apartman yönetimi, kayıtları izlediğinde asansöre kargocunun tuvaletini yaptığını fark etti. Kargocunun aynı zamanda içeride sigara içtiğini gören yönetim, durumu polise bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü şüpheli kargocunun H.K. olduğunu belirlerken, şüpheli hakkında kabahatler kanunundan işlem başlatıldı.

“1,5 AYDIR SEBEBİNİ ARAŞTIRIYORDUK”

Apartman yöneticisi, yaşananların perde arkasını şöyle anlattı:

Yaklaşık 1 buçuk aydan beridir bu idrar kokusunun sebebini araştırıyorduk. Daha önceden yeni idrar kokusu şikayeti olmuştu apartman sakinleri tarafından fakat asansör kabini içerisinde kamera olmadığı için tespit edememiştik. Geçen hafta kamera koyduk, tam 1 hafta sonra da bu mevzu gerçekleşti. Emniyete haber verdik ve emniyette araç plakasından kurye olduğu için kargo firması üzerinden kişinin kimliğini tespit etti.

“KURYELERE KAPILAR AÇILMAYACAK”

Kargocunun kargoyu getirdiği kata çıkana kadar tuvaletini yaptığını belirten yönetici “Şikayetimizi emniyet güçlerine yaptık onlar gerekeni yapacaklar. Kapının şifresini değiştirdik, kuryelere kapılar açılmayacak. Yemekle ilgili kargolar da aşağıdan kapıdan alınacak" dedi.

