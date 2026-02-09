Bursluluk sınavı 2026 başvuruları için geri sayım sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile başvuru sürecinin ayrıntıları belli olmuştu. Peki, bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? İOKBS başvurusu e-Okul üzerinden mi yapılacak? İşte İOKBS başvuru sürecine dair bilgiler...

İOKBS'nin (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, sınava başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi tüm detaylar hakkında öğrenciler ve aileler için bilgilendirmede bulunuldu. İOKBS başvurularının başlangıcı için 9 Şubat 2026 tarihi işaret edildi. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, İOKBS başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bursluluk sınavı başvuruları online olarak belirlenen tarihler arasında alınacak.

MEB İOKS 2026 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda İOKBS başvuruları, 9 Şubat-11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bursluluk başvurularının bugün (9 Şubat 2026) 10-18.00 saatleri arasında başlaması bekleniyır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu, okul müdürlüğünce 13 Mart 2026 tarihi saat 17.00’a kadar sistem üzerinden onaylanacak ve süresi içerisinde geçerli başvuru evraklarını ibraz etmeyen öğrencilerin başvurularını reddedecektir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 26 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS KILAVUZU YAYIMLANDI

Kılavuzda İOKBS’nin uygulanması ve İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2026” ve ilgili mevzuata, https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2025 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2026 Mali Yılı için tespit edilen 250.000 (iki yüz elli bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2025 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’ne uygun belge düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.



