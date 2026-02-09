Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Akademisi için yayımlanan yeni kılavuzla birlikte, sözleşmeli eğitim personeli alım süreci netleşti. 826 sözleşmeli eğitim personel alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve yerleştirme takvimi netleşti. Adayların gözleri başvuru ekranına çevrildi.

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görev almak isteyen akademisyenler ve öğretmenler için beklenen kılavuz yayımlandı. 2026 yılı kapsamında yapılacak MEB Akademi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımıyla ilgili başvuru süreci, değerlendirme aşamaları ve kontenjan dağılımları resmen duyuruldu.

MEB AKADEMİ 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde sözleşmeli eğitim personeli olarak görev almak isteyen adaylar, başvurularını yalnızca elektronik ortamdan gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri, mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunan adaylar, mezuniyet durumlarına veya görev yaptıkları alanlara uygun olarak yalnızca bir eğitim ve uygulama merkezini tercih edebilecek. Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar ve kurul tarafından teklif edilenler arasından Bakan onayı ile belirlenecek. Bakanlık kadrolarından başvuranlar için başvuru ekranları ve değerlendirme süreçleri farklı şekilde işletilecek.

Başvuru sırasında adayların statülerine göre farklı formları doldurması gerekiyor. Öğretim üyesi kadrolarından başvuranlar "Öğretim Üyesi Başvuru Formu"nu doldurup gerekli belgeleri sisteme yüklerken, Bakanlık kadrolarında görev yapan adaylar Ek-1 Eğitim Personeli Değerlendirme Formu üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Tüm belgelerin eksiksiz ve doğru yüklenmesinden adaylar sorumlu olacak.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kılavuza göre başvuru süreci 9 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar için sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlık kadrolarından başvuran adaylar için süreç daha uzun bir değerlendirme ve sözlü sınav aşamasını kapsıyor. Değerlendirme sonuçları 19 Şubat’ta açıklanacak, sözlü sınavlar ise 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Nihai yerleştirme sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde duyurulacak. Boş kalan kontenjanlar için ise 28-30 Mart tarihleri arasında ek tercih süreci işletilecek.

MİLLi EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM PERSONELİ ALIM ŞARTLARI

Akademide sözleşmeli eğitim personeli olarak görev almak isteyen adaylar üç ana grupta değerlendiriliyor. Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri doktora mezuniyet alanlarına göre başvuruda bulunabiliyor.

Bakanlık kadrolarında görev yapan adaylar arasında doktora veya üzeri akademik unvana sahip öğretmenler ile uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenler de başvuru yapabilecek. Bu adaylar için sözlü sınav zorunlu tutulurken, sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Puan eşitliği halinde hizmet süresi, eşitliğin devamında ise bilgisayar kurası esas alınacak.

Sözleşmeli eğitim personeli alımına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca adayların görev yaptıkları kadro ve akademik unvanlarına göre belirlenen özel şartları sağlaması zorunlu tutuluyor.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olarak görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan doktora mezunu öğretmenler, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip personel başvuruda bulunabilecek. 4/B statüsünde halen sözleşmeli olarak görev yapan personelin başvuruları ise kabul edilmeyecek.

826 EĞİTİM PERSONELİ İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMI

Akademide 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek. İllere göre kadro dağılımı şu şekilde:



Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46,

Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35,

Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88,

Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96,

Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47,

Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26,

Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124,

Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63,

Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92,

İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90,

İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72,

İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.

