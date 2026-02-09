ABD’li milyarder Elon Musk, uzay hedeflerinde dikkat çekici bir rota değişikliğine gitti. SpaceX’in önceliklerini güncelleyen Musk, Mars görevini geri plana alarak Ay’a odaklanan yeni planını yatırımcılara sundu.

ABD’li milyarder Elon Musk, CEO’su olduğu SpaceX’in önceliklerini değiştirdi. Musk, şirketin Mars görevini ertelediğini, Ay’da "kendi kendine büyüyen bir şehir" kurmaya odaklandığını duyurdu.

"AY’DA KENDİ KENDİNE BÜYÜYEN BİR ŞEHİR İNŞA EDECEĞİZ"

Elon Musk, X platformundaki paylaşımında SpaceX’in yeni hedefini net sözlerle ortaya koydu. Musk, "Bilmeyenler için SpaceX, odağını 10 yıldan kısa sürede başarabileceğimiz, Ay’da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye yöneltti" dedi. Mars görevinin ise 20 yılı aşan bir zaman gerektirdiğini ifade etti.

AY DAHA YAKIN, MARS DAHA ZOR

Musk, iki hedef arasındaki farkı yolculuk süreleriyle anlattı. Mars’a seyahatin yaklaşık 6 ay sürdüğünü ve bunun ancak 26 ayda bir gezegenlerin hizalanmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Ay’a ise iki günlük yolculukla, yaklaşık 10 günde bir ulaşılabildiğini paylaştı.

"Bu, Mars şehrine kıyasla Ay şehrini çok daha hızlı tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor" diyerek neden Ay'a yöneldiklerini söyledi.

MARS HAYALİ BİTMEDİ AMA...

SpaceX’in Mars hedefinden vazgeçmediğini de dile getiren Musk, "Mars şehri" girişiminin yaklaşık 7 yıl içinde başlatılacağını duyurdu.

Önceliğin ise "medeniyetin geleceğini güvence altına almak" olduğunu ve bunun Ay’da daha hızlı sağlanabileceğini kaydetti.

YATIRIMCILARA SUNULAN AY PLANI

ABD merkezli Wall Street Journal’da yer alan haberde, SpaceX’in yatırımcılarına Mart 2027’de Ay’a iniş hedefini ilettiği bilgisi paylaşıldı. Aynı bilgilendirmede, uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI’nin satın alınarak bu sürece entegre edileceği aktarıldı.

Musk’ın, sürdürülebilir bir Ay üssü kurma niyetini yatırımcılara ayrıntılı şekilde anlattığı yazıldı.

NASA VE STARSHİP DETAYI

NASA, daha önce SpaceX ile anlaşma imzalamıştı. Bu sözleşme kapsamında Starship’in, Ay yörüngesindeki NASA aracına kenetlenerek Amerikalı astronotları Ay yüzeyine taşıması planlanıyor. SpaceX, bu projeyle ABD’nin Ay programında kilit rol üstleniyor.

ÖNCE MARS DEMİŞTİ, ŞİMDİ AY ÖNE ÇIKTI

Elon Musk, geçmişte SpaceX’in doğrudan Mars’a yöneleceğini söylemişti. Şirket, 2026’nın sonlarında 5 Starship’i Mars’a göndermeyi planladığını duyurmuştu. Son açıklamayla birlikte bu takvim geri plana alındı, Ay öncelikli hedef haline geldi.

