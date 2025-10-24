Çin’in sır gibi sakladığı Ay keşfi açığa çıktı! Bilim kurgu gerçek oldu

Dünyanın yakından takip ettiği, bazı çevrelerce “Çin’in Ay’da bir şeyler sakladığı” iddialarıyla gündeme gelen Chang’e-6 uzay misyonundan yeni bir gelişme var. Çin’in Ay’ın uzak tarafında yürüttüğü bu görevde, bilim insanları bir zamanlar su içeren göktaşına ait parçalar keşfetti.

AY ÖRNEKLERİNDE NADİR GÖKTAŞI BULUNDU

ScienceAlert’in aktardığına göre, Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları Ay’dan geçen yıl Haziran ayında Dünya’ya ulaşan örnekleri inceledi. Analizler sırasında, suyla temas etmiş karbonlu kondrit (CI kondrit) parçaları tespit edildi.

Atmosferin ısısına rağmen yanmadan yoluna devam eden göktaşları, oldukça az sayıda örnekle temsil ediliyor.

AY'DA İLK KEZ CI KONDRİT TESPİT EDİLDİ

Ay yüzeyinde ilk kez CI kondrit türü materyal tespit edildi. Keşif, su bakımından zengin ve gözenekli asteroitlerin Ay yüzeyine ulaşma ihtimalini kanıtladı.

CI kondrit sınıfındaki asteroitlerin kütlesinin yaklaşık yüzde 20’si hidratlanmış minerallerden oluşuyor.

Çin Bilimler Akademisi’ne göre, Dünya’da bilinen meteorların yalnızca yüzde biri CI kondrit grubuna giriyor. Ay’a çarpan bu tür bir göktaşının buharlaşmadan veya erimeden iz bırakması, keşfi daha da önemli hale getirdi.

Chang'e-5 misyonunun ay örnekleri

BULGULAR SUYUN KÖKENİNE IŞIK TUTUYOR

PNAS dergisinde yayımlanan makaleye göre, Chang’e-6 tarafından toplanan örneklerin yaklaşık yüzde 30’u karbon açısından zengin bu tür maddelerden oluşuyor. Araştırma ekibi, göktaşının dış Güneş Sistemi’nden gelmiş olabileceğini ve suyun Ay yüzeyine nasıl ulaştığına dair yeni ipuçları sunduğunu iletti.

Lin Mang’a göre elde edilen sonuçlar, suyun Ay yüzeyinde nasıl yayıldığını anlamak açısından önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bulgular, milyarlarca yıl önce karbon bakımından zengin asteroitlerin Dünya’ya su getirdiği yönündeki görüşleri destekliyor.

CHANG'E-6 MİSYONU

Chang’e-6, Ay’ın Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndan örnek topladı. Ekip, örneklerdeki mineralleri gelişmiş mikroskop ve spektrometre teknikleriyle inceledi.

TARİHİ GÖREV YENİ BULGULARLA YENİDEN GÜNDEMDE

Chang’e-6 uzay aracı, geçen yıl Ay’ın görünmeyen yüzeyinden toprak ve kaya örnekleri toplamayı başarmış ve dönüş kapsülü Haziran 2024’te İç Moğolistan’a güvenli iniş yapmıştı. Çin devlet basını görevi “insanoğlunun Ay keşif tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı” olarak tanımlamıştı.

Toplanan örneklerin analizleri halen Çin Bilimler Akademisi’nde sürüyor. Bu çalışmalar, Ay’ın oluşumu ve suyun kaynağına ilişkin kritik sorulara yeni cevaplar sunabilir.