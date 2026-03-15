İçişleri Bakanlığı araçlardaki multimedya ve görüntü cihazları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Multimedya (ekran) ve ses sistemleri yasak mı, cezalar kalktı mı merak edilirken detaylar netleşti. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik kapsamında, sürücülerin izleme ve kullanım alanında bulunan ekran ve görüntü cihazlarına ilişkin yaptırımların uygulanması için alınan yeni karar açıklandı.

Kanunda yapılan değişiklikle birlikte, trafikte multimedya ve ekran kullanımı konusunda net kuralların belirlenmesi için yönetmelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Peki, multimedya (ekran) ve ses sistemleri yasak mı, cezalar kalktı mı? İşte detaylar ve İçişleri Bakanlığı açıklaması...

MULTİMEDYA (EKRAN) VE SES SİSTEMLERİ YASAK MI?

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle birlikte araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarıyla ilgili kurallar yeniden düzenlendi.

Multimedya (ekran) ve ses sistemleri yasak mı, cezalar kalktı mı? İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cihazların kullanımıyla ilgili mevcut yaptırımların geçici olarak askıya alındığı ve kanunun trafikteki tüm araçlar için tutarlı ve eşit şekilde uygulanabilmesi amacıyla yönetmelik çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Multimedya (ekran) ve ses sistemleri yasak mı, cezalar kalktı mı? İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı!

MULTİMEDYA EKRAN CEZASI KALKTI MI?

Bakanlık duyurusuna göre 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren multimedya ekranı kullanımıyla ilgili daha önce uygulanan tüm cezalar iptal edildi. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve kanunun eşit biçimde yürütülebilmesi için alınan yeni karar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Denetimlerin yönetmelik tamamlanana kadar yapılmayacağı, ceza uygulanmayacağı açıklandı.

Multimedya (ekran) ve ses sistemleri yasak mı, cezalar kalktı mı? İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı!

MULTİMEDYA CEZASI İPTAL Mİ?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla ekran ve görüntü cihazları nedeniyle verilen cezalar iptal edildi. Araç sahipleri ve sürücüler 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanan cezai yaptırımlardan etkilenmeyecek.

Araçlara sonradan eklenen müzik ve ses sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılacak. 1 Nisan'dan sonra ise kanun çerçevesinde denetimler yeniden başlayacak.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM İçişleri Bakanlığı duyurdu! Multimedya ekran yaptırımları durduruldu

