Antalya’da sosyal medyadan gördükleri Kral Havuzu’nu görmek için yola çıkan 2 kişi, kayalık alanda mahsur kaldı. Telefonlarından SOS özelliğiyle yardım isteyen 2 kişinin konumuna ulaşan ekipler, yardım çalışması başlattı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son dönemlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan, doğa gezginlerinin popüler rotalarından biri haline gelen Kral Havuzu, 2 kişinin kabusu oldu.

Sosyal medyadan gördükleri yer kâbusları oldu! Kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Kral Havuzu’na giden maceraperestlerin çektiği videoları gören A. K. ve kız arkadaşı, kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli'nden yola çıktı.

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve kız arkadaşı yola daha sonra yaya olarak devam etti. 2 kişi kısa süre sonra Kral Havuzu’na ulaştı.

Sosyal medyadan gördükleri yer kâbusları oldu! Kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

SOS MESAJI ATARAK YARDIM İSTEDİLER

A.K. ve kız arkadaşı dönüş yolunda kayalık arazide mahsur kaldı. Geceyi cep telefonunun da çekmediği mahsur kaldıkları bölgede geçiren A.K. ve kız arkadaşı cep telefonlarının SOS özelliği ile mesaj attıkları yakınlarından istedi. İhbar üzerine yardım ekipleri devreye girdi.

Sosyal medyadan gördükleri yer kâbusları oldu! Kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Ekipler, bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımı ile A.K.'nin aracına ormanlık arazide ulaştı. Konuma ulaşan ekipler drone ile arama çalışması başlattı.

Sosyal medyadan gördükleri yer kâbusları oldu! Kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

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