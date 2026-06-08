Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kahire'de bir araya gelen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin korktuğu diplomatik senaryolar sahada gerçeğe dönüşüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların aşılması amacıyla yürütülen kritik diplomasi trafiği kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye çıkarma yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kahire'deki zirvede garantör ülkelerin heyetleri ve Filistinli grupların temsilcileri bir araya geldi. Türkiye adına MİT Başkanı Kalın’ın liderlik ettiği masada, Mısır ve Katar’dan üst düzey yetkililer yer aldı. Taraflar, kalıcı barışın sağlanması ve tıkanıklıkların giderilmesi adına adeta bir "yol haritası" niteliği taşıyan taslak üzerinde uzlaşma aradı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Kahire'e gitti! İsrail istihbaratının uykularını kaçıran "İkinci aşama" taslağı devrede

KAHİRE MASASINDA "İKİNCİ AŞAMA" MESAİSİ

Görüşmelerde, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk etabında elde edilen kazanımların korunması ve insani yardım girişlerinin artırılması öncelikli başlıklar oldu. Yapıcı bir atmosferde gerçekleşen zirvede, esas olarak anlaşmanın ikinci aşamasını oluşturan; Gazze’nin gelecekteki yönetimi, bölgenin yeniden imar süreci, sahada uluslararası güç konuşlandırılması ve İsrail ordusunun tamamen geri çekilmesine yönelik askeri-siyasi düzenlemeler masaya yatırıldı.

Filistinli kaynaklar, ilk aşamada mutabık kalınan esir takası ve kısmi çekilme adımlarına rağmen İsrail'in yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğini ve saldırılarını gizli kapılar ardında sürdürdüğünü vurgularken, Ankara-Kahire hattının bu tıkanıklığı çözmek için ağırlığını koyduğunu açıkladı.

"ERDOĞAN VE SİSİ NETANYAHU'YU ZOR DURUMDA BIRAKTI"

İsrail merkezli Ma'ariv dün"Tüm kırmızı ışıklar yandı: Erdoğan ve Sisi'nin İsrail ve ABD'yi telaşlandıran hamlesi" başlıklı haber yayınlamıştı.

İsrail ve ABD istihbaratının, Türkiye ve Mısır Savunma Bakanlıkları arasında "olağan dışı ve üst düzey bir askeri koordinasyon" tespit ettiği öne sürüldü. Gelişme üzerine Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde çok yoğun bir diplomatik baskı kulisi başlattı.

"ORTAK İSLAM ASKERİ İTTİFAKI" İHTİMALİ UYKULARI KAÇIRIYOR

Batı ve İsrail istihbarat servislerinin uykularını kaçıran asıl büyük iddia ise Alman güvenlik kaynaklarının iç raporlarından sızdı. Rapora göre, Türkiye ve Mısır arasında kurulan bu savunma ekseninin sonraki aşamalarda Pakistan ve Suudi Arabistan gibi iki nükleer ve ekonomik gücü de bünyesine katarak kapsamlı bir "Ortak Arap-İslam Askeri İttifakı" çerçevesine dönüşme ihtimali bulunuyor.

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