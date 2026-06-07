İsrail basınının iddiasına göre; ABD istihbaratının bölgede olağan dışı bir askeri koordinasyon tespit etmesiyle birlikte Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde yoğun bir diplomatik baskı kulisi başlattı.

İsrail merkezli Ma'ariv gazetesi, Türkiye ile Mısır arasında savunma ve askeri alanlarda sessizce yürütülen derin iş birliğinin, Doğu Akdeniz'de güç dengelerini kökten sarsacak bir boyuta ulaştığını yazdı.

"Tüm kırmızı ışıklar yandı: Erdoğan ve Sisi'nin İsrail ve ABD'yi telaşlandıran hamlesi" başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin attığı stratejik adımların, başta İsrail ve ABD olmak üzere bölge ülkelerinde büyük bir panik ve alarm durumuna yol açtığına değinildi.

İki ülkenin askeri yakınlaşmasına dair şuifadelere yer verildi:

"Erdoğan ve Sisi'nin hamlesi İsrail ve ABD'yi telaşlandırıyor. ABD istihbaratı bölgede olağan dışı faaliyetler tespit etti. Mısır ve Türkiye, dengeleri tamamen bozabilecek silah anlaşmalarını da içeren geniş çaplı bir askeri işbirliğini sessizce ilerletiyor. Kudüs ve Washington'da acil açıklamalar talep edilirken, perde arkasında çok daha büyük bir plan olduğuna dair haberler geliyor."

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ABD İSTİHBARATI ALARMDA: KOORDİNASYON OLAĞANÜSTÜ DÜZEYDE

Amerikan istihbarat kaynaklarının, Türkiye ve Mısır savunma bakanlıkları arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunun kapsamında, düzeyinde ve sıklığında "belirgin ve olağan dışı bir artış" tespit ettiği aktarıldı.

İstihbarat raporlarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ofisinin acil koduyla Ankara ve Kahire büyükelçiliklerine resmi bir not gönderdiği öne sürüldü. Washington’ın, iki ülkenin üst düzey subayları arasındaki istişarelerin niteliğini ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri tamamen değiştirecek kapsamlı güvenlik anlaşmalarının ayrıntılarını anlamaya çalıştığı kaydedildi.

İsrail medyasında, Türk savunma sanayisinin bölgedeki ağırlığına ilişkin şu değerlendirmeler öne çıkarıldı:

"ABD'nin yaptığı araştırmalar, Washington'un müdahale edip etmeyeceğini belirleyecek bir durum tablosu oluşturmayı amaçlıyor. Masadaki stratejik işbirliği seçeneklerinin yanı sıra, Mısır'ın özellikle Türk yapımı gelişmiş hava savunma sistemlerini satın alma konusundaki yoğun ilgisi ve bu konuda yürütülen görüşmeler yakından takip ediliyor."

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İSRAİL, YUNANİSTAN BİLGİ TOPLAMAK İSTİYOR

Türkiye ile Mısır arasındaki bu güçlü askeri yakınlaşmayı durdurmak ve ayrıntıları öğrenmek için İsrail ile bölgedeki ortaklarının yoğun bir diplomatik kulis yürüttüğü iddia edildi. Ma'ariv, konuya ilişkin şu kulis bilgisini paylaştı:

"İsrail, Amerikalıları Kahire ile Ankara arasındaki bu güvenlik yakınlaşmasının ayrıntılarını araştırmaya teşvik eden ana aktör konumunda. Kudüs, Amerikan kanallarını kullanarak bu temasların içeriği hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Aynı zamanda Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililere baskı uygulayarak, Türk ve Mısırlı askeri yetkililer arasındaki bu olağanüstü görüşmelere dikkat çekmeye çalışıyor."

"ORTAK ARAP-İSLAM ASKERİ İTTİFAKI" İHTİMALİ UYKULARI KAÇIRIYOR

İsrail basını ayrıca Doğu Akdeniz'deki dengelerin değil, küresel ölçekte çok daha geniş bir askeri eksenin kurulmakta olduğuna dair Avrupa merkezli istihbarat raporlarına da ele aldı. Alman güvenlik ve siyasi kaynaklarının iç raporlarında, Türkiye ve Mısır arasındaki mutabakatlarda "önemli bir artış" olduğu yönünde ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

Gazetenin aktardığı bilgilere göre, Ankara ve Kahire merkezli askeri iş birliğinin ilerleyen aşamalarda Pakistan ve Suudi Arabistan gibi güçlü aktörleri de bünyesine katarak geniş kapsamlı bir "Ortak Arap-İslam Askeri İttifakı" çerçevesine dönüşebileceği ihtimali, başta İsrail olmak üzere tüm Doğu Akdeniz ittifakını derin bir endişeye sevk etmiş durumda. İsrailli yazar şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar süren siyasi gerginliğin ardından Türkiye'nin attığı bu büyük normalleşme ve askeri ortaklık adımları, Ankara'yı bölge sahnesinde tüm dengeleri belirleyen en merkezi aktör olarak konumlandırıyor."

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