İran savaşında PKK ile ilişkili grupları silahlandırmak isteyen İsrail’in planını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın Türkiye’ye sızdırarak engellediği iddia edildi.

ABD yönetiminde İran savaşına ilişkin oluşan çatlaklar, ateşkes görüşmeleri çıkmaza girince görünür hâle geldi. ABD basınının savaşa karşı tutum aldığını belirttiği ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin bir sonuca ulaşması için yoğun çaba sarf ediyordu. Mossad ise, İran’a kara harekâtı düzenleme konusunda çekinceleri olan ABD’ye alternatif bir plan önerdi. Savaşın şiddetlenerek sürmesi için kurulan planın merkezine terör örgütü PKK yerleştirildi. İddiaya göre PKK’nın harekete geçirilerek savaşın karaya taşınmasını öngören plan Vance’i endişelendirdi. ABD’nin kara harekatıyla uzun süre çıkamayacağı bir bataklığa saplanmasından çekinen Vance, Mossad’ın planını bozmak için Türkiye’den yardım aldı.

Mossad’ın planını JD Vance sızdırmış! Savaşı, karaya taşıyıp PKK’yı silahlandıracaklardı

PKK’YI KULLANMA PLANI

İsrail basınında yer alan iddialara göre Tel Aviv, PKK’nın silahlandırılması durumunda ABD askerlerinin İran’a girmek mecburiyetinde kalmayacağını düşünüyordu. Washington yönetiminin bu nedenle planı kabul edeceğini öngören İsrailli yetkililer, İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların Tahran yönetimine karşı silahlandırılmasını hedefliyordu. Plana göre İsrail, Kürt gruplara uçuşa yasak bölge sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ilerlemelerini engellemeye çalışan İran güçlerine karşı hava desteği de verecekti. İsrail’in, Gazze’de Hamas’tan, Lübnan’da Hizbullah’tan ele geçirilen silahları İran muhalifi Kürt gruplara vereceği öne sürülen haberde, bu bilgilerin İsrail sansürünün onayıyla paylaşıldığı kaydedildi.

Mossad’ın planını JD Vance sızdırmış! Savaşı, karaya taşıyıp PKK’yı silahlandıracaklardı

ERDOĞAN İPTAL ETTİRMİŞ

The Jerusalem Post’un haberine göre İsrail kaynakları, ABD’nin iki numarası JD Vance’ı, planı Türkiye’ye sızdırmakla suçladı. Vance’ın özel asistanı ve basın sekreteri Luke Schroeder’in ise bu iddiaları yalanladığı aktarıldı. Haberde, planın Beyaz Saray’daki bazı yetkililer tarafından Türkiye’ye sızdırıldığı, bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ı ikna ederek planı iptal ettirdiği iddia edildi.

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