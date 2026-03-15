İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımların yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Kanun değişikliğiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler sonrasında APP (standart dışı) plakalara yönelik getirilen yasak sonrasında, gözler araçlara sonradan takılan multimedya sistemlerine çevrilmişti.

Multimedya yasak mı, cezası var mı? Soruları gündem olmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Mustafa Çiftçi, araçlarda multimedya ekranlarının bulunmasıyla ilgili ''Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok” demişti.

Çiftçi, şunları söylemişti:

Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor.

Bakanlık açıklamasında araçların orijinal fabrikadan çıkan ekran ve ses sistemlerinin kullanımının serbest olduğu, araçlara sonradan eklenen sistemlerin sürücünün dikkatini dağıtması veya çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi durumunda sorunların ortaya çıktığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımların yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

