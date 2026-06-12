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Hatay'ın Defne ilçesinde, seyir halindeyken yola oluk oluk beton dökerek ilerleyen ve hem trafik güvenliğini tehlikeye atıp hem de çevreyi kirleten beton mikseri sürücüsü, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yakalandı. Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen belediye ekipleri, arkadan gelen araçlar ve motosikletliler için büyük bir kaza riski oluşturan duyarsız sürücüyü tespit ederek 50 bin TL idari para cezası uyguladı.

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