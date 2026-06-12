Londra’da bir binanın pencere pervazına tırmanarak aşağı sarkan 3 yaşındaki kız çocuğu, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Nefes kesen operasyon etraftakilerin cep telefonuna saniye saniye yansırken, o anlar sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya bağlı Ilford bölgesindeki High Road caddesinde, salı günü öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Bir binanın üst kat penceresinden sarkan küçük bir kız çocuğunu görenler büyük bir panikle yardım ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından Londra Polis Teşkilatı ekipleri sadece 9 dakika içinde olay yerine ulaştı.

Londrada gören çığlığı bastı! 3 yaşındaki çocuk pencerede asılı kaldı

ÇIĞLIKLARI DUYUNCA DIŞARI KOŞTU

Küçük kızın pencere kenarında gücünün iyice azaldığı kritik anlarda, çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Olay esnasında yakındaki evinde olan iki çocuk babası Mohamed Jesil, dışarıdaki çığlıkları duyarak hemen binaya doğru koştu. Jesil, olay yerindeki bir polis memuruyla birlikte çatı ve çıkıntılar üzerinden ilerleyerek çocuğun tam altındaki noktaya yerleşti.

Londrada gören çığlığı bastı! 3 yaşındaki çocuk pencerede asılı kaldı

HAVADA YAKALAMAYI BAŞARDI

Tam bu sırada gücü tükenen küçük kız kendini boşluğa bıraktı. Eski bir kriket oyuncusu olan Jesil, ani bir refleksle düşen çocuğu havada yakalamayı başardı. Yanındaki polis memuru da dengesini koruyarak ikisinin de düşmesini engelledi. O anlar çevredekilerin cep telefonuna yansırken, nefes kesen kurtarma operasyonu sosyal medyada hızla yayıldı.

Londrada gören çığlığı bastı! 3 yaşındaki çocuk pencerede asılı kaldı

Olayın ardından açıklamada bulunan yetkililer, kimsenin yaralanmadığını, küçük kızın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve ertesi gün okuluna devam edebileceğini açıkladı. Kızın babası, kızını düşmekten kurtaran Jesil’i ‘kahraman’ olarak niteledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası