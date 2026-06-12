2026 Dünya Kupası’nı yerinde izlemek için ABD’ye gitmek isteyen ancak vize başvuruları reddedilen Arjantinlilere sürpriz bir destek geldi. Arjantinli bir teknoloji firması, vize alamayan ilk 100 kişiye ücretsiz televizyon hediye etti. Şirketin merkez binası önünde uzun kuyruklar oluşurken, olay sosyal medyada da gündem oldu.

Dünya Kupası’nı stadyumda izleme hayali kuran ancak Amerika Birleşik Devletleri vizesi alamayan onlarca Arjantinli, turnuvayı evlerinden takip edebilmeleri için ücretsiz televizyon sahibi oldu. Arjantinli teknoloji şirketi Newsan, vize başvurusu reddedilen vatandaşlara yönelik dikkat çekici bir kampanya başlattı.

Kaynak: Noblexar/Instagram

Şirket, çarşamba günü Buenos Aires’teki merkez ofisi önünde, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ABD’ye seyahat etmek için yaptıkları vize başvurularının reddedildiğini belgeleyen ilk 100 kişiye Noblex isimli yerli üretim bir televizyon vereceğini duyurdu.

ABD vizesi alamayanlar soluğu burada aldı! Ünlü teknoloji şirketinden büyük jest: Ücretsiz dağıttılar

“REDDEDİLEN VİZENİZİ GETİRİN, TELEVİZYONU KAPIN”

Kampanya, sosyal medyada yayımlanan “Reddedilen vizenizi bize verin ve ücretsiz bir televizyon alın” sloganıyla tanıtıldı. Kampanyadan yararlanan isimlerden biri de 24 yaşındaki profesyonel e-spor oyuncusu Tomas Vageller oldu.

“EN AZINDAN ELİM BOŞ DÖNMEDİM”

Reuters’a konuşan Vageller, Dünya Kupası’nı yerinde izleme umuduyla vize başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Hepimiz bunun Messi’nin son Dünya Kupası olabileceğini düşünüyorduk. Turnuvayı yerinde izleyemeyecek olmak beni çok üzüyor ama en azından elim boş dönmüyorum, güzel bir hediye aldım” dedi.

ABD vizesi alamayanlar soluğu burada aldı! Ünlü teknoloji şirketinden büyük jest: Ücretsiz dağıttılar

Üç kez Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin’de, turnuvanın başlamasına kısa süre kala futbol heyecanının önceki yıllara göre daha düşük seviyede olduğu belirtiliyor. Özellikle Lionel Messi liderliğinde kazanılan 2022 Dünya Kupası öncesindeki coşkunun bu yıl hissedilmediği, buna rağmen taraftarların milli takımlarını desteklemeye devam ettiği ifade ediliyor.

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