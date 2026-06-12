Trump karşıtı çevrelerin kullandığı "8647" sloganı, eski FBI Direktörü James Comey'nin nisan ayında yaptığı paylaşımın ardından bir kez daha gündeme oturdu. Geçtiğimiz gün Washington'daki Ulusal Anıt Alanı'nda çimlerin üzerine kazınmış halde bulunan "8647" mesajı, güvenlik güçlerini alarma geçirirken, bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Trump'a yönelik muhalefeti simgelemek için sıklıkla kullanılan "8647" rakamları, Perşembe günü Washington'daki Ulusal Anıt Alanı’nda ortaya çıktı. İşaretlerin, Trump'ın doğum gününe denk gelen pazar günü bölgede düzenlenecek UFC etkinliği öncesinde görülmesi dikkat çekti.

KURUMUŞ OTLARIN ÜZERİNE KAZIMIŞLAR

Washington Anıtı'nın tepesindeki canlı yayın kamerasından alınan görüntülerde, II. Dünya Savaşı Anıtı'nın doğusunda yer alan geniş çim alanda kurumuş otlar üzerinde "8647" rakamlarının belirdiği görüldü. İşaretlerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmezken, 5 Haziran'da çekilen fotoğraflarda bu rakamların yer almadığı belirtildi.

Perşembe öğleden sonra rakamların yer seviyesinden kolayca fark edilmediği ifade edilirken, görgü tanıkları saat 13.00 sıralarında bölgeye çok sayıda acil durum aracının sevk edildiğini aktardı. O sırada ABD Ordusu'nun Golden Knights paraşüt ekibi de alana iniş yaptı.

Trumpın doğum günü öncesi ortaya çıktı! Milli parkta çok konuşulan 8647 mesajı! Alarm verildi, güvenlik güçleri devrede

İNCELEMELER SÜRÜYOR

ABD park polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gizli Servis ve FBI konuyla ilgili yorum yapmadı. Bir kolluk kuvveti kaynağı, şüpheli tespit edilmesi halinde Gizli Servis'in soruşturmaya destek vereceğini belirtti. Park polisi ise çimlerdeki renk değişikliğinin nedeninin henüz belirlenemediğini, inceleme için numuneler alındığını açıkladı.

Trumpın doğum günü öncesi ortaya çıktı! Milli parkta çok konuşulan 8647 mesajı! Alarm verildi, güvenlik güçleri devrede

CNN’in aktardığı EarthCam görüntüleri, söz konusu rakamların birkaç gün içinde yavaş yavaş ortaya çıktığını gösterdi. Ulusal alandan sorumlu İçişleri Bakanlığı da olayı 'akıl almaz bir vandalizm' olarak nitelendirerek sorumluların tespit edilip hesap vereceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, siyasi şiddeti veya suikast çağrışımlarını destekleyen her türlü davranışın en sert şekilde kınanması gerektiğini söyledi.

Trumpın doğum günü öncesi ortaya çıktı! Milli parkta çok konuşulan 8647 mesajı! Alarm verildi, güvenlik güçleri devrede

'8647' NE ANLAMA GELİYOR?

Trump karşıtı çevreler tarafından kullanılan "8647" ifadesi, Trump yönetimi tarafından doğrudan tehdit olarak yorumlanıyor. Restoran sektöründe "86" sayısı bir kişi ya da siparişin çıkarılması anlamına gelirken, Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olması nedeniyle "8647" kombinasyonunun siyasi bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor. Benzer bir tartışma, eski FBI Direktörü James Comey'nin nisan ayında sosyal medya hesabında aynı rakamları içeren bir görsel paylaşmasının ardından da yaşanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası