Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 öğretim yılına ilişkin Türkiye ve yurt dışı programlarının sınav takvimini daha önce duyurmuştu. Açıklanan akademik takvimde yaz okulu sınavının gerçekleştirileceği tarih de yer aldı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte 2026 AÖF yaz okulu sınav takviminin ayrıntıları...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu eğitimleri tamamlandı. Eğitim sürecinin sona ermesi ardından binlerce öğrenci, yaz okulu sınavının hangi tarihte gerçekleştirileceğini ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Yaz okulu sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sınav giriş belgeleri bir kez daha gündeme geldi. Belgeler, sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, oturum tarihi ve saat bilgileri yer alacak.

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