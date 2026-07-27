Nvidia'nın, OpenAI'ın ABD'de hayata geçireceği dev veri merkezi projesi için 250 milyar dolarlık finansman garantisi sunacağı belirtilirken, projenin toplam maliyetinin 500 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Dünya teknoloji devlerinden Nvidia ve OpenAI, devasa bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Nvidia, büyük bir veri merkezi projesi için OpenAI'a 250 milyar dolarlık finansman garantisi sunacak.

Yapay zekâ teknolojileri ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında faaliyet gösteren, geliştirdikleri yazılım ve donanım çözümleriyle küresel teknoloji sektörüne yön veren iki ABD merkezli şirket OpenAI ve Nvidia, yeni bir veri merkezi girişimine hazırlanıyor. Nvidia'nın sağlayacağı destek, OpenAI'ın SoftBank'in ABD'nin Ohio eyaletinde geliştirdiği 10 gigavatlık veri merkezi projesini kiralamasına yardımcı olacak. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre bu destek, projenin hayata geçirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Artan teknoloji rekabeti ve küresel çip maliyetlerinin etkisiyle şirketler güçlerini birleştirerek ortak projelere yönelirken, OpenAI ve Nvidia da bu ortaklıklardan biri olmaya hazırlanıyor.

OpenAI açısından anlaşma, Microsoft, Amazon ve Oracle'dan altyapı kiralamak yerine kendi altyapısını kontrol etme hedefi doğrultusunda atılan ilk somut adım olarak görülüyor. Şirket, bu anlaşmayla rakiplerine bağımlı kalmadan kendi altyapısını kurmayı hedefliyor.

ANLAŞMANIN 500 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Wall Street Journal'a göre projenin, veri merkezinde kullanılacak çipler de dahil olmak üzere toplam maliyetinin 500 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. 250 milyar dolarlık finansman garantisinin ise veri merkezinin kira maliyetini ve borç finansmanını kapsadığı ifade edildi.

Teknoloji devleri el sıkıştı! OpenAI ve Nvidia'dan 500 milyar dolarlık hamle

Ancak bu garanti, veri merkezinde kullanılacak Nvidia çiplerini kapsamıyor. Habere göre Nvidia'nın ayrıca, OpenAI'ın 350 milyar dolara kadar ulaşabilecek çip alımlarının finansmanını sağlama seçeneğini de değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu dev anlaşmanın enerji altyapısının ise yaklaşık 800 megavat elektrik kapasitesiyle tamamlanması planlanıyor. Projenin ilk fazının 2028 yılında tamamlanması beklenirken, söz konusu anlaşmanın teknoloji rekabetinde uzun süre konuşulacağı ifade ediliyor.

Habere göre söz konusu enerji kapasitesi ABD hükümetinin kontrolünde bulunuyor ve Japonya'nın yakın zamanda imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bir doğal gaz santraline 33 milyar dolar yatırım yapma taahhüdü doğrultusunda finanse ediliyor. Haberde, bu enerji kapasitesine hangi şirketlerin erişebileceğine karar verilmesinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in rol oynadığı belirtildi.

Teknoloji devleri el sıkıştı! OpenAI ve Nvidia'dan 500 milyar dolarlık hamle

Söz konusu anlaşma, teknoloji devlerinin yapay zekâ altyapısı yatırımlarını finanse etmek için giderek daha fazla borçlanma ve öz sermaye piyasalarına yöneldiğini gösteren daha geniş kapsamlı eğilimin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bu alandaki harcamaların ise bu yıl 700 milyar doları aşması bekleniyor.

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