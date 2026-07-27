Düzce'de ağabeyiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan şahıs, tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Kocaoğlu köyünde, aralarında önceden arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Y. Kocatepe ile ağabeyi H. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfek alan Y. Kocatepe, tekrar ağabeyinin evine gitti. Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, daha sonra tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı.

YENGESİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Ağabeyinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen şüpheli, yengesine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak ağabeyini aramaya devam etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağabeyiyle tartıştı, yengesini öldürdü! Düzcede kan donduran cinayet

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Ağabeyiyle tartıştı, yengesini öldürdü! Düzcede kan donduran cinayet

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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