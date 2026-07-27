Çaykur Rizespor, Anthony Martial'in transfer edileceğine yönelik iddiaları resmî açıklamayla yalanladı. Yeşil-mavili kulüp, Fransız futbolcu ve temsilcileriyle herhangi bir görüşme ya da temas kurulmadığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, son günlerde bazı medya organlarında yer alan Anthony Martial transferi iddialarına resmî açıklamayla son noktayı koydu. Yeşil-mavili kulüp, Fransız golcü ve temsilcileriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini duyurarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Anthony Martial

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Martial'in Çaykur Rizespor'a transfer olacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bir süredir bazı medya organlarında yayımlanan Fransız forvet Anthony Martial'in kulübümüze transferi yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Anthony Martial

"HERHANGİ BİR TEMAS KURULMAMIŞTIR"

Karadeniz temsilcisi, Anthony Martial veya oyuncunun menajerleriyle herhangi bir temas kurulmadığını da açık şekilde duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır." denildi.

Anthony Martial

RESMÎ AÇIKLAMA VURGUSU

Çaykur Rizespor, transfer sürecine ilişkin kamuoyunun yalnızca kulübün resmî kanallarından yapılacak açıklamaları dikkate alması gerektiğini belirtti.

Yeşil-mavili kulüp, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmî yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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