Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Ulus Durumu Konuşması'nı başkent Manila'da art arda yaşanan güvenlik olaylarının gölgesinde yaptı. Senato binası yakınında el yapımı patlayıcı bulunurken, Adalet Bakanlığı binası önündeki patlamanın ardından Marcos, nükleer enerji, sosyal medya düzenlemeleri ve Güney Çin Denizi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.’ın ulusa sesleniş konuşması öncesinde başkent Manila ve çevresinde peş peşe güvenlik krizleri yaşandı.

Pasay kentindeki Senato binası yakınlarında şüpheli bir el yapımı patlayıcı (IED) bulunurken, Adalet Bakanlığı binası önünde bir patlama meydana geldi.

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ÇİFTE PATLAYICI ALARMI: SENATO VE ADALET BAKANLIĞI HEDEFTE

Bakanlık yetkilileri olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Olaydan kısa bir süre sonra, Senato Özel Güvenlik Birimi rutin denetimler sırasında Senato binası yakınlarında şüpheli bir paket tespit etti. Olay yerine çağrılan polis patlayıcı imha ekipleri, şüpheli düzeneği etkisiz hale getirdi. Devlet Başkanı Marcos’un konuşması nedeniyle Quezon City genelinde yaklaşık 20 bin polis memuru görevlendirilirken, güvenlik güçleri her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

MARCOS’TAN NÜKLEER ENERJİYE DÖNÜŞ SİNYALİ

Güvenlik önlemlerinin gölgesinde beşinci ulusa sesleniş konuşması yapan Ferdinand Marcos Jr., ülkenin kronikleşen yüksek elektrik tarifeleri ve arz yetersizliğine karşı nükleer enerjiyi yeniden değerlendirme zamanının geldiğini vurguladı.

Halihazırda tıp, tarım ve su arıtma gibi alanlarda yararlanılan nükleer enerjinin elektrik üretiminde de devreye alınabileceğini belirten Marcos, ülkede yaklaşık 200 enerji projesinin hazırlık aşamasında olduğunu aktardı.

Marcos ayrıca, Güney Koreli bir havacılık şirketiyle yürütülen ortaklık kapsamında gelecek yıl Cagayan bölgesinde bir roket fırlatma denemesi yapılacağını duyurdu.

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Dış politikada ise Pekin ile yaşanan gerilime değinen Marcos, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki hak iddialarını reddeden 2016 tarihli uluslararası tahkim kararını hatırlattı.

Filipinler’in münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını korumak için yasal ve barışçıl tüm yolları kullanacaklarının altını çizdi.

Öte yandan, Marcos’un konuşmasıyla eş zamanlı düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, kamusal alanda maske takma ve vandalizm kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 50’den fazla gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

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