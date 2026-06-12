İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci sonuç duyurusunu bekliyordu. AUZEF resmi internet adresinden yapılan duyuruda; "Bitirme Sınavı (Final) Sınavı Sonuçları Açıklandı" denildi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme snavı (final) sınavı sonuçları için bekleyiş sona erdi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları 12 Haziran 2026 tarihinde ilan edildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz,

2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı 14.06.2026 (Pazar) saat 23:59'a kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2026 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuçları sorgulama

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AUZEF'te ders geçme notu; ara sınavın (vize) %30'u ile final veya bütünleme sınavının %70'inin toplanmasıyla hesaplanan Ham Başarı Notu'na (HBN) göre belirlenir. Dersi doğrudan geçebilmek için ağırlıklı ortalamanızın en az 35 olması ve final/bütünleme sınavından en az 40 almanız gerekir.

Ham Başarı Notunun (HBN) hesaplanmasında Ara (Vize) Sınavın katkısı %30; Bitirme/Bütünleme Sınavının katkısı %70 olacak şekilde değiştirilmiştir. HBN’si 35’in altında kalan öğrencilerin doğrudan FF ile değerlendirilmesi bir YÖK kuralı olarak devam etmektedir.

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