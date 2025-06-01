Türkiye'den Ay’a çifte çıkartma! Uzayda bir ilk geliyor

Uzay yarışında taşlar yerinden oynuyor! Türkiye, 2028 yılında Ay’ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı göndermeye hazırlanıyor. ODTÜ liderliğinde geliştirilen ve yapay zeka ile donatılacak "CHERI" adlı mikro rover’lar, Ay yüzeyinde etkileşimli şekilde görev yapacak.

Türkiye, uzay araştırmalarında çığır açacak bir projeyle gündemde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncülüğünde geliştirilen iki mikro keşif aracı, 2028’de Ay’ın güney kutbuna iniş yapacak. Çin Uzay Ajansı (CNSA) ile yapılan işbirliği sayesinde, bu görev Türkiye’yi Ay’a aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke yapacak.

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"CHERI" KOD ADIYLA AY'DA TÜRK İZİ

ODTÜ’nün Robotik ve Yapay Zeka Merkezi (ROMER) araştırmacıları tarafından geliştirilen araçlara "CHERI" ismi verildi. Osmanlı’daki yeniçerilerden esinlenen isim, bu keşif araçlarının etkileşimli ve koordineli bir şekilde çalışacağını simgeliyor.

Proje, Çin’in Chang’e-8 misyonu kapsamında yürütülüyor. Ay’ın zorlu güney kutbunda görev yapacak araçlar, yapay zeka desteğiyle bölgenin üç boyutlu haritasını çıkaracak ve bilimsel veri toplayacak.

İLKLER LİSTESİNE BİR YENİSİ EKLENİYOR

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Halil Ersin Söken, "CHERI"nin dünyada aynı anda Ay yüzeyinde görev yapan ilk çiftli rover görevi olduğunu vurguladı. Söken, "Ay’ın güney kutbu oldukça zorlu bir bölge. Bugüne kadar burada başarılı görev gerçekleştiren rover olmadı. Türkiye, bu alanda da ilk olmayı hedefliyor" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KEŞİF

Araçların her biri yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olacak ve tamamen yapay zeka destekli işlemcilerle donatılacak. Çinli firma STAR.VISION iş birliğiyle geliştirilen bu sistemler, uydularda başarıyla test edildi ve şimdi Ay yüzeyine taşınıyor.

"AY TOPRAĞIYLA YAPILAR İNŞA ETMEK HEDEFİMİZ"

ODTÜ ROMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Mert Ankaralı, sadece bir keşif projesi değil, aynı zamanda uzayda yapı inşası gibi ileri hedeflerin de peşinde olduklarını belirtti. Ankaralı, "Ay toprağını kullanıp üç boyutlu yazıcılarla yapılar inşa etmek gibi fikirlerimiz var" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE UZAYDA YENİ SAYFA

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, projede sadece üniversite değil, TÜBİTAK UZAY ve sanayi kuruluşlarının da yer aldığını açıkladı. "CHERI, aynı anda Ay’da görev yapan iki robotun etkileşimli çalıştığı ilk proje. Bu görevle Türkiye uzayda görünürlüğünü artıracak" dedi.

UZAYDA TÜRKİYE İMZASI: GELECEK PROJELER DE YOLDA

Türkiye’nin Milli Uzay Programı hedeflerine katkı sağlayacak bu girişim, gelecekte Mars’a robot gönderme ve asteroit madenciliği gibi ileri düzey projelere de zemin hazırlıyor.

ODTÜ’nün uzay çalışmalarına yönelik kuracağı teknoloji geliştirme bölgesi de bu sürecin parçası olacak. Güneş Sistemi içinde gezegenler arası iletişim projeleri, Jüpiter’e benzer koşullarda hayat araştırmaları gibi iddialı projeler sırada.