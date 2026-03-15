Netanyahu’nun sağlık durumu ve videolardaki görüntüsü tartışmalara neden oldu. Güvenlik zirvesine katılmaması "öldü" iddialarını güçlendirse de Başbakanlık Ofisi bu haberleri kesin dille yalanladı. Yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen görüntülerin asılsız, Netanyahu’nun ise iyi olduğu açıklandı.

İran ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim tırmanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumu hakkında spekülasyonlar gündemi sarstı.

Tartışmalar, Netanyahu’ya ait olduğu öne sürülen bir basın açıklaması videosuyla başladı. Videoda başbakanın elinin altı parmaklı olduğu iddia edilirken, bazı çevreler görüntülerin yapay zekâyla değiştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Netanyahu öldü mü? İsrail'den açıklama geldi

GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMADI

Durumu daha da hareketlendiren gelişme ise Netanyahu’nun son güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu.

Netanyahu öldü mü? İsrail'den açıklama geldi

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık etti. Başbakanın yokluğu, sosyal medyada “sağlık sorunları” ve hatta “öldü” yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

GAZETECİNİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

İddiaların yayılmasında bir İsrailli gazetecinin paylaşımı da etkili oldu. Paylaşımda, Netanyahu’nun evinin İran’ın füze saldırılarıyla hedef alındığı ileri sürüldü.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medyada dolaşan “Netanyahu öldü” iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, “Bunlar tamamen asılsızdır, Başbakan sağlıklı ve iyi durumdadır.” ifadelerine yer verildi.

