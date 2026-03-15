Netanyahu öldü mü? İsrail'den açıklama geldi
Netanyahu’nun sağlık durumu ve videolardaki görüntüsü tartışmalara neden oldu. Güvenlik zirvesine katılmaması "öldü" iddialarını güçlendirse de Başbakanlık Ofisi bu haberleri kesin dille yalanladı. Yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen görüntülerin asılsız, Netanyahu’nun ise iyi olduğu açıklandı.
- Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen bir basın açıklaması videosunda elinin altı parmaklı olduğu iddia edildi ve görüntülerin yapay zeka ile değiştirilmiş olabileceği öne sürüldü.
- Netanyahu, son güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmadı; toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık etti.
- Sosyal medyada Netanyahu'nun evinin İran'ın füze saldırılarıyla hedef alındığına dair iddialar yer aldı.
- İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada dolaşan “Netanyahu öldü” iddialarını yalanlayarak, başbakanın sağlıklı ve iyi durumda olduğunu açıkladı.
İran ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim tırmanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumu hakkında spekülasyonlar gündemi sarstı.
Tartışmalar, Netanyahu’ya ait olduğu öne sürülen bir basın açıklaması videosuyla başladı. Videoda başbakanın elinin altı parmaklı olduğu iddia edilirken, bazı çevreler görüntülerin yapay zekâyla değiştirilmiş olabileceğini öne sürdü.
GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILMADI
Durumu daha da hareketlendiren gelişme ise Netanyahu’nun son güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu.
Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık etti. Başbakanın yokluğu, sosyal medyada “sağlık sorunları” ve hatta “öldü” yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.
GAZETECİNİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU
İddiaların yayılmasında bir İsrailli gazetecinin paylaşımı da etkili oldu. Paylaşımda, Netanyahu’nun evinin İran’ın füze saldırılarıyla hedef alındığı ileri sürüldü.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medyada dolaşan “Netanyahu öldü” iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, “Bunlar tamamen asılsızdır, Başbakan sağlıklı ve iyi durumdadır.” ifadelerine yer verildi.