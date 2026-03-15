Kadir Gecesi mesajları sosyal medyada yer edinmeye başladı. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken manevi duygularını sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi’ne özel mesaj ve sözleri tercih ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan dualı, anlamlı ve kısa Kadir Gecesi tebrik mesajlarından örnekleri derledik...



İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi için hazırlıklar sürüyor. Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen bu özel gecede, milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirirken aynı zamanda sevdiklerine ve yakınlarına gönderecekleri Kadir Gecesi mesajlarını da araştırıyor. İşte resimli-resimsiz Kadir Gecesi mesajları... KADİR GECESİ MESAJLARI "Mübarek Kadir Gecesi’nin birlik ve beraberliğimizi artırması; ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, Kadir Gecemiz mübarek olsun." "Bu gece melekler tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde bizlere selam verecekler, müjdeler getirecekler. Allah oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin, gecemiz mübarek olsun. "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet!" "Kadir Gecesi’nin milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz."



"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır." (Hazreti Muhammed) Tüm İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan #KadirGecesi mübarek olsun." "Yüce Allah, bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi ve Ramazan-ı Şerif hürmetine ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar ihsan etsin"

"Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin #KadirGecesi’ni tebrik ediyorum. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun." "Dualarımızda kendimiz, ailemiz ve bütün insanlık için hayırlar dilediğimiz, eylemlerimizi özeleştiriden geçirdiğimiz Kadir Gecesi mübarek olsun. “Bin aydan hayırlı” bu gecenin; ömürleri aydınlatan, birlik ve kardeşliğin bir kez daha pekiştiği gece olmasını diliyorum." "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemiz mübarek olsun. Mağfirete, merhamete, iyiliğe ve kurtuluşumuza vesile olması duası ile İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bereketi üzerimize olsun. Rabbim, bu mübarek gece hürmetine bizleri affına mazhar eylesin. Tüm milletimizin ve islam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun." "Üç aylar, içerisinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecesi gibi mübarek zamanları barındıran, manevi huzurun ve rahmetin bolca yaşandığı kıymetli bir dönemdir. Bu müstesna günlerin, milletimiz ve tüm İslam âlemi için sevgi, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden dilerim."

"Kadir Gecesi… Bin aydan daha hayırlı olan o mübarek gece. Rabbimizin rahmetinin yeryüzüne indiği, duaların kabulüne en yakın anların yaşandığı bu gecede kalplerimizi samimiyetle O’na açalım. “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet." "Kuran-ı Kerim’in peygamberimiz Hazreti. Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı geceyi, insanlığa verilen ebedi mesajı idrak edeceğimiz, “Bin aydan daha hayırlı” Kadir Gecesindeyiz. Her davranışta iyiliğe yönelme, her şartta insanlıkta buluşma ilhamıyla dolu Kadir Gecemiz mübarek olsun." "Kur’an’ın nazil olduğu, duaların semaya yükseldiği, affın ve mağfiretin kapılarının açıldığı bu kutlu gecede Yüce Mevla; milletimizi korusun, birliğimizi daim kılsın, Kadir Gecemiz mübarek olsun."

"Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla...O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. " "Affın ve bağışlanmanın kapılarının ardına kadar açıldığı,

İlk ayetleri OKU..olan Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı,

bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecenizi tebrik eder,

Mazlumların kurtuluşuna,birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını dilerim." "Rabbim, hepimizi bu mübarek Kadir gecesinin kadrini, kıymetini hakkıyla bilen ve değerlendiren bahtiyar kullarının zümresine ilhak eylesin." "Rabb’imizin bin aydan daha hayırlı olmasıyla müjdelediği; gökyüzünden insanlığın üzerine rahmet yağdırdığı, kâinatı sonsuz mağfiretiyle kuşatarak kurtuluşa vesile kıldığı #KadirGecesi’ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz.Bu müstesna gecenin; ülkemiz, milletimiz ve tüm gönül coğrafyamız için hayır, kardeşlik ve barışa vesile olmasını diliyorum.Cenab-ı Allah; Kadir Gecemizi mübarek, dualarımız kabul, ibadetlerimizi makbûl eylesin."

