Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü’nün donan yüzeyinde oluşan buz desenleri ve çatlaklar, havadan görüntülendi. Uzunluğu 40 kilometrekareyi bulan bu alanda ortaya çıkan eşsiz manzara doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını hayran bıraktı.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerinin sınırları içerisinde yer alan Nazik Gölü’nün donan yüzeyi, havadan görüntülendi.

Buzla kaplanan gölün yüzeyinde oluşan farklı desenler ve çatlaklar, doğanın adeta bir sanat eseri gibi sunduğu görüntülerle dikkat çekti.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, gölün tamamının beyaz ve mavi tonlarında buzla kaplandığı görülürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı.

Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede her yıl benzer manzaralar oluşsa da, bu yılki buz desenlerinin daha belirgin ve etkileyici olduğu ifade edildi. Nazik Gölü’nde oluşan bu eşsiz görüntüler hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

