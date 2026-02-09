Anadolu Ajansı • Adana
Adana'da durdurulan araçlardan tonlarca kaçak tütün çıktı
Adana'da polis ekiplerince 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği 4 hafif ticari aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Polis ekipleri, araçlarda 2,5 ton kaçak tütün buldu, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
