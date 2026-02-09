Kişinin daha önce keyif aldığı aktivitelerden artık zevk alamaması olarak adlandırılan 'Anhedoni' hastalığı sessizce yayılıyor. Son zamanlarda çok sayıda kişide belirti vermeye başlayan hastalık için uzman isim uyardı. Bu belirtileri dikkate alın.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, son zamanlarda sessizce yayılan 'Anhedoni' hastalığına karşı uyardı. Bu hastalığın mutlu gibi görünen insanların keyif alamama halinin devamında ilerleyen psikolojik bir hastalık olduğunu işaret eden uzman isim “Gülümseyen yüzler, sürdürülen sosyal ilişkiler ve devam eden günlük rutinler. Ancak iç dünyada hissedilen boşluk ve keyif alamama hali, son yıllarda giderek daha fazla kişinin yaşadığı anhedoni sorununa işaret ediyor” dedi.

“HAYAT KALİTESİNİ ETKİLER”

“Anhedoni, kişinin daha önce keyif aldığı aktivitelerden artık zevk alamaması durumudur” diye belirten Dr. Rıfat İnci, 'Anhedoni' hastalığı ile şunları söyledi:

Sosyal ortamlarda bulunmak, sevilen bir müziği dinlemek, hobilerle ilgilenmek ya da günlük başarılar bile tatmin hissi oluşturmaz. Bu durum zamanla kişinin hayat kalitesini ve psikolojik dayanıklılığını olumsuz etkiler"

"SESSİZ AMA YAYGIN"

Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünen birçok kişinin aslında içlerinde bir boşluk hissiyle mücadele ettiğini ve bunun 'Anhedoni' hastalığı belirtisi olduğunu söyleyen uzman isim şöyle uyardı:

Kişi üzgün görünmeyebilir, hatta gülümseyebilir. Ancak duygusal bir kopukluk, isteksizlik ve boşluk hissi yaşanır. Bu nedenle anhedoni, ‘sessiz’ ama oldukça yaygın bir psikolojik sorun olarak tanımlanıyor. Anhedoni, yalnızca geçici bir keyifsizlik değildir. Kişinin hayata karşı haz alma kapasitesinin azalmasıdır. Uzun süre devam ettiğinde hem sosyal yaşamı hem de işlevselliği ciddi şekilde etkileyebilir. Erken fark edilmesi ve profesyonel destek alınması büyük önem taşır.

BELİRTİLERİ NELER?

Belirtilerin mutlaka önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. İnci, "Daha önce zevk alınan aktivitelerden uzaklaşma, sosyal ilişkilerde isteksizlik, motivasyon kaybı, duygusal donukluk ve boşluk hissi temel belirtilerdir" dedi.

