Şarkıcı ve besteci Ömer Danış'In yoğun bakıma alındığı haberi sevenlerini endişelendirdi. Yoğun bakım haberlerinin ardından ''Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli?'' ve ''Ömer Danış hasta mı, hastalığı nedir?'' gibi sorular da gündeme geldi. İşte Ömer Danış'ın hayatı ve kariyeri...

Fantezi müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ömer Danış’ın yaşı, memleketi ve kariyeri arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. 1987’de yayımladığı “Çaren Olayım” albümüyle büyük bir çıkış yapan sanatçının hayatı merak konusu. İşte, Ömer Danış'ın hayatı ve kariyeri...

Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Danışın hayatı ve kariyeri

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

Şarkıcı ve besteci Ömer Danış fantezi müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan isimlerden biri. Müzikle 1980 yılında Elazığ’da tanışan Danış, kariyeri boyunca hem yorumcu hem de besteci kimliğiyle birçok albüm ve single çalışmasına imza attı.

1987’de yayımlanan “Çaren Olayım” albümüyle müzik dünyasına adım atan sanatçı 1990’lı yıllarda çıkardığı albümlerle dinleyici kitlesini genişletti. 2001 yılında yayınladığı “Ağlama Gözbebeğim” albümü ise kariyerinin en dikkat çeken projelerinden biri oldu.

Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Danışın hayatı ve kariyeri

ÖMER DANIŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ömer Danış 10 Haziran 1968 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. Sanatçı Ömer Danış şu an 57 yaşında.

Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Danışın hayatı ve kariyeri

ÖMER DANIŞ HASTALIĞI NEDİR?

Ömer Danış'ın hastanede diyabet tedavisi gördüğü bilgisi aktarıldı. Yoğun bakıma alınan Danış'ın 0 Rh (-) kana ihtiyacı olduğu da duyuruldu.

Ömer Danış kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Danışın hayatı ve kariyeri

ÖMER DANIŞ'IN ALBÜMLERİ

1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar

1995: Tutsak Kurtlar Sofrası

1998: Ömer Danış 98

1999: Şerefsiz

2001: Ağlama Gözbebeğim

2004: Şimdi Ben

2006: Gidiyorum Şehir Duvarları

2012: Kırgın & Çakal

2014: Ağlıyorsun

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası