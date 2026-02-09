Hollanda merkezli banka ING Global, Türkiye'ye ilişkin 2026 sonu enflasyon, faiz ve dolar kuru tahminlerini güncelledi. Faiz indirimlerinde Merkez Bankası'ndan temkinli bir duruş bekleyen banka, enflasyon tahminini ise yukarı çekti. Bankanın dolar tahmininin ise 50 lirayı aşması dikkat çekti. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü bankalardan ING Global'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi. Hollanda merkezli olan ve 100'den fazla ülkede hizmet veren banka, yıl sonu faiz, enflasyon ve dolar tahminlerini güncelledi.

2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ING analistleri 2026 sonu enflasyon tahminini 1 puan yukarı çekerek yüzde 22'den yüzde 23'e çıkardı. Merkez Bankası'nın kasım raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 19 olmuştu. Raporda 12 Ocak tarihinde açıklanacak olan yılın ilk enflasyon raporunun gelecek dönem stratejisi için kritik olduğu vurgulandı.

2026 SONU FAİZ TAHMİNİ %28

Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 gelmesinin ardından ekonomi yönetiminin faiz indirim sürecine dair öngörülerini yeniden şekillendireceği belirtildi. Banka, gıda ve enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü risk nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünde temkinli duruşunu koruması bekleniyor.

ING Global, TCMB’nin 2026 sonuna kadar politika faizini %28’e indirmesini bekliyor; ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

2026 SONU DOLAR TAHMİNİ 51 TL

Banka yıl sonu dolar tahminini de açıkladı. ING, dolar/TL'nin 2026 sonunda 51 liraya ulaşmasını bekliyor.

