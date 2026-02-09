ASKİ su kesintisi 9 Şubat listesini resmi web sitesi üzerinden duyurdu. Vatanadaşlar ise kesintilerin ardından ''Ankara Kızılcahamam, Beypazarı ve Polatlı'da sular ne zaman gelecek?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Kızılcahamam su kesintisi uzun süreli gerçekleştirilecekken, Beypazarı ve Polatlı'da suların akşam saatlerinde verilmesi bekleniyor.

ASKİ su kesintisi yaşanan bölgelerde çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanabileceğini ya da arızanın durumuna göre sürelerde değişiklik olabileceğini belirtti. Kızılcahamam, Beypazarı ve Polatlı'da yaşanan kesintilerin ne zaman biteceği ise sorgulanmaya devam ediyor. İşte, ASKİ su kesinti 9 Şubat listesi...

ASKİ su kesinti 9 Şubat: Ankara Kızılcahamam, Beypazarı ve Polatlıda sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 9 ŞUBAT 2026

KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 9.02.2026 20:00:00

Tamir Tarihi: 10.02.2026 06:00:00

Detay: Tesisler Dairesi Başkanlığınca 3000'lik Pompa İstasyonun Manevra Odasındaki giriş-çıkış boruları ile vanaların yenileme çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi oluşacaktır.

Etkilenen Yerler: Kızılcahamam İlçe Geneli (Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice Mahalleleri)

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 9.02.2026 08:45:00

Tamir Tarihi: 9.02.2026 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesi ve civarı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 9.02.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 9.02.2026 16:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Şentepe Mahallesi Güney Sokak üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesinin bir bölümü

