Anadolu Ajansı
Küçük Ceylin'in kahreden ölümü! Açtığı kapak sonu oldu
Muğla’da sobanın parlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, sevk edildiği hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı olay önceki gün Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Ceylan Mahallesi’nde meydana geldi. 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Zincir market çalışanının üzerine kaynar su döküldü! İkinci derece yanık oluştu
HASTANEYE KALDIRILDI
Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
KURTARILAMADI
Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR