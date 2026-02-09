4 Şubat günü Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürmüştü. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Mesut Aldanma, dağıtıma çıktığı sırada motosikletiyle tırla çarpışmıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Mesut Aldanma, tır çekicisinin altında sıkışmıştı. Korkunç kazada ölümle burun buruna gelen sürücü, kazayı ufak ezilmelerle atlatmıştı. Mesut Aldanma, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen genç, şöyle konuştu:

Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 tır vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki tır beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve tırın altında sıkıştım.