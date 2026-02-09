Görenler inanamamıştı! Tırın altına giren sürücü anlattı: Kırığım, çıkığım bile yok
Adana’da tırın altına giren ve kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü o anları anlattı. Kurye olarak çalışan sürücü “Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Giysilerim olmasaydı gövdem paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok” dedi.
- Adana'da 4 Şubat'ta motosikletli kurye Mesut Aldanma bir tırla çarpıştı.
- Kazada tırın altında sıkışan 26 yaşındaki kurye, ölümden kıl payı döndü.
- Aldanma, kazayı vücudundaki ufak eziklerle atlatarak hayatta kalmasını kask ve giysilerine borçlu olduğunu belirtti.
- Kazanın şokunu anlatan sürücü, tüm motosikletlilere ekipmanlarını takmayı ihmal etmeme çağrısında bulundu.
4 Şubat günü Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürmüştü. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Mesut Aldanma, dağıtıma çıktığı sırada motosikletiyle tırla çarpışmıştı.
KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Mesut Aldanma, tır çekicisinin altında sıkışmıştı. Korkunç kazada ölümle burun buruna gelen sürücü, kazayı ufak ezilmelerle atlatmıştı. Mesut Aldanma, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.
“KAYDIM VE TIRIN ALTINDA SIKIŞTIM”
Tedavisinin ardından taburcu edilen genç, şöyle konuştu:
Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 tır vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki tır beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve tırın altında sıkıştım.
“GÖVDEM PARAMPARÇA OLACAKTI”
Ölümden kıl payı dönen genç, ekipmanları sayesinde hayatta olduğunu belirterek, “Ekipmanlarım olmasaydı tır beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı yüzüm paramparça olacaktı, giysilerim olmasaydı gövdem paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" dedi.
“ASFALTLA BURUN BURUNAYDIM”
"Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım” sözleri ile korkusunu dile getiren sürücü “Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" diyerek seslendi.