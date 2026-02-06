Adana’da tırın altında sıkışan motosiklet sürücüsü, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu. Sürücünün sakinliği ise yardıma gelenleri şaşırttı.

Dün Adana'nın Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen motosiklet ile tır çarpıştı. Kazada motosiklet ve sürücüsü, tırın çekicisinin altında sıkıştı.

Kask ve koruyucu kıyafetin önemi! Sürücünün kamyon altındaki sakinliği şaşırttı

SÜRÜCÜNÜN SAKİNLİĞİ ŞAŞIRTTI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklerken sürücüye yardıma koşan vatandaşlar, paniğe kapılıp korkmaması için onu sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün ise soğukkanlı şekilde, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" şeklinde cevap vermesi çevredikleri şaşırttı.

KASK VE KORUYUCU KIYAFETLER KURTARDI

Motosiklet sürücüsü, bir süre sonra sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

