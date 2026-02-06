Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgesinden 200 öğrenciyi tam burslu ve yatılı olarak kabul ederken, 200 öğrenciye de uzaktan eğitim ve burs desteği sağladı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde ebeveynini kaybeden çocuklara nitelikli eğitim sunmak amacıyla okulun imkânları dâhilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdı. Depremlerden etkilenen 11 il için ek kontenjan oluşturan Darüşşafaka, deprem bölgesinden sınavla kabul ettiği 200 öğrenciyi tam burslu ve yatılı olarak nitelikli eğitimle buluşturdu. Kurum ayrıca 2023 yılında deprem bölgesinden gelen 18 öğrencinin kardeşlerine de "misafir öğrenci" statüsüyle destek oluyor.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin faaliyet gösterdiği alanlar ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelere ilişkin bilgi veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, "Darüşşafaka, Osmanlı’dan Cumhuriyete miras kalan, Türkiye’nin eğitim alanındaki köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Anne veya baba kaybı yaşayan, maddi durumu yeterli olmayan binden fazla öğrenciye nitelikli eğitim imkânı sağlıyoruz. Binden fazla öğrencimiz okulumuzda tam burslu ve yatılı olarak eğitim görüyor. Mezunlarımıza da üniversite hayatlarında burs desteği sunuyoruz" dedi.

"ORTALAMA HER YIL 120 ÖĞRENCİ DARÜŞŞAFAKA OKULLARINA ALINIYOR"

Kurumun deprem bölgesindeki çocuklara verdiği eğitim desteğinden de bahseden Arpacı, "Kurumumuz, nerede ihtiyaç varsa orada oluyor. 6 Şubat depremi dolayısıyla bölgede harekete geçtik. Normalde aldığımız 120 öğrenciyi, deprem bölgesindeki çalışmalarımız kapsamında 220 öğrenciye çıkardık. Ortalama her yıl 120 öğrenci okullarımıza kabul ediliyor" şeklinde konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNDEN 200 ÖĞRENCİYİ OKULUMUZA ALDIK"

Kurumumuzda eğitim gören öğrencilerin kardeşlerine de destek sağlandığını belirten Arpacı, "Depremde 200 çocuğumuzu okula aldık ancak bu öğrencilerimizin kardeşleri de vardı. Bu kapsamda 18 çocuğumuza daha eğitim desteği sağladık. Bağışlar bizim için çok önemli. Aldığımız tüm bağışları bu çocuklarımıza destek olmak için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremleri sonrası kurumda eğitim almaya hak kazanan öğrenciler de yaşadıkları süreci anlattı. Öğrenciler, zorlu süreçlerin ardından kuruma kısa sürede uyum sağladıklarını ve eğitimlerine devam ettiklerini belirtti.

UZAKTAN EĞİTİM

2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında, deprem bölgesinden kurum koşullarına uyan ve Darüşşafaka Giriş Sınavı’na giren ancak yüz yüze eğitim hakkı kazanamayan 200 öğrenciye de maddi burs ve uzaktan eğitim desteği veriliyor.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI 17 MAYIS’TA 81 İLDE DÜZENLENECEK

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve başarılı çocuklara tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı sunan kurumun 2026 yılı giriş sınavı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 100 öğrenci, 5’inci sınıftan itibaren kurumda eğitim alma hakkı elde edecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Eğitimde Fırsat Eşitliği" İş Birliği Protokolü doğrultusunda 2026 yılı giriş sınavına başvurular e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Aday öğrenciler, okul yönetimleri ve sınıf öğretmenlerinden destek alarak sınava başvurabilecek.

