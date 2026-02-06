Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir’in babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak babası için duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Oyuncu Birsu Demir babasının ölümüyle sarsıldı. Datça’da toprağa verilen babası için Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şair Özdemir Asaf’ın dizelerine yer verdi.

Demir, paylaşımında “Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi' balık gibisin... / Varlığım varlığından bir nefes aldığında / Sanki birden sonbahar rüzgarı içime dolar” ifadelerini kullandı.

TAZİYE MESAJLARI GECİKMEDİ

Ünlü isim ayrıca babasıyla paylaştığı karenin üzerine “Zorlu sevdam hoşça kal” notunu düştü. Demir’e, sanat camiasından ve hayranlarından çok sayıda taziye mesajı geldi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı samimi paylaşımlarla da dikkat çeken Birsu Demir’in yaşadığı bu kayıp, sevenlerini de üzüntüye boğdu.

