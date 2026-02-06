6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, Hatay’da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da vefat edenler arasında yer aldı. Köydeki evinin mutfağında çektiği yemek videoları ve kendine has üslubuyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Duymaz, özellikle gençler arasında büyük ilgi görmüştü.

Depremde ölen 19 yaşındaki fenomenin, vefatından birkaç yıl önce kaydettiği bir video ise depremin üçüncü yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. Duymaz’ın, geleceğe dair düşüncelerini paylaştığı görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

“Ben geleceği görmüyorum, yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim.”

Bir videosunda “Gelecekteki planların ne?” sorusuna cevap veren Taha Duymaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum.”

Aynı videoda yaşam ve ölüm üzerine düşüncelerini dile getiren Duymaz, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“İNSAN NASIL MUTLUYSA ÖYLE YAŞAR”

Fenomen isim, sosyal medya ve bireysel tercihlere yönelik eleştirilerle ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Karışmayın. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor.”

Taha Duymaz’ın bu sözleri, deprem felaketinin üçüncü yılında sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Birçok kullanıcı Duymaz’ın genç yaştaki vefatı dolayısıyla üzüntüsünü dile getirdi.

