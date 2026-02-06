Süper Lig'de bugün maç var mı? 21. hafta Süper Lig fikstürü
Trendyol Süper Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın programında zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar yer alırken, futbolseverler Süper Lig'de bugün maç olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre Süper Lig’de hafta sonu ve pazartesi günü oynanacak maçların tarih ve saatleri netleşti.
Türkiye futbolunda lig maratonu hız kesmeden devam ediyor. Trendyol Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmalarıyla birlikte takımlar üç puan mücadelesine çıkarken, gözler hafta boyunca oynanacak maçların programına çevrildi. TFF tarafından duyurulan takvim, futbolseverlere dopdolu bir hafta sonu vadediyor.
SÜPER LİG’DE BUGÜN MAÇ VAR MI?
Süper Lig 21. hafta fikstürüne göre 6 Şubat 2026 Cuma günü maç bulunmuyor. Yeni hafta 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak ve 9 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
21. HAFTA SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani)