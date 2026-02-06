Erzincan’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan bir uyarı geldi. Depremin kritik bir yerde olduğuna dikkat çeken Görür “KAF’ın Yedisu segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın” diyerek uyardı. Görür, daha önce yaptığı bir uyarıda da “Elazığ fayı uyandı dedim ve dikkatli olmak lazım. Doğu Anadolu Fayı Karlıova'dan başlayıp Akdeniz'e kıra kıra gidecek dedim” sözleri ile uyarmıştı.

Türkiye farklı noktalardaki depremlerin etkisi altına kalmaya devam ederken depremin son adresi Erzincan oldu.

“Fay kıra kıra gidecek” demişti! Naci Görür’den Erzincan depremi sonrası bir uyarı daha

ERZİNCAN’DA 4.9’LUK DEPREM

Erzincan’da saat 14:16’da merkez üssü Kemah olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 4.52 kilometre olarak açıkladı.

AFAD’ın ardından bir açıklamada da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli de depremin merkez üssünü Kemal olarak işaret etti. Depremin büyüklüğünü ise 4.7, derinliğini de 6.1 olarak açıkladı.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde yürekleri ağza getiren deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“DEPREM KRİTİK YERDE”

Erzincan depremine ilişkin uyaran Görür, bu depremin kritik bir yerde olduğunu işaret etti.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle uyardı:

Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın.

Prof. Dr. Naci Görür

DAHA ÖNCE “FAY UYANDI” DİYEREK UYARMIŞ

Naci Görür, daha önce de katıldığı bir canlı yayında Erzincan-Bingöl arasındaki deprem riskine dikkat çekmişti.

“AKDENİZ'E KIRA KIRA GİDECEK DEDİM”

Fayların birbirine sürtünerek hareket ettiğini belirten Görür bölgedeki deprem riskine ilişkin şöyle konuşmuştu:

Elazığ fayı uyandı dedim ve dikkatli olmak lazım. Elazığ fayının bir anlamda kardeşi Kuzey Anadolu Fayı, bütün enerjisini 20. asırda boşalttı, Marmara hariç. Jeolojik dönemlerde, tarihi dönemlerde zincirleme depremler ürettiğini biliyoruz. Doğu Anadolu Fayı'nda bir korkum olduğunu söyledim. Karlıova'dan başlayıp Akdeniz'e kıra kıra gidecek dedim. Doğu Anadolu'yu depreme boğup öyle enerjisini boşaltacak, dikkatli olalım dedim. Elazığ depremi, Maraş tarafına, Erkenek, Hatay tarafına enerji transfer etmiş olabilir. Mevcut biriken enerjiyi artırmış olabilir. Bu uyarıyı ilk 2020'de yaptım.

“CAN VE MAL KAYBI YOK”

Öte yandan depremin Elazığ, Trabzon, Adıyaman, Malatya ve çevre illerde de hissedildiği ifade edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilk açıklamasında can ve mal kaybı olmadığını belirtti. Aydoğdu” "Erzincan Kemah’ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan” dedi.

