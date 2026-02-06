Erzincan'ın Kemah ilçesindeki 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri açıklarken Vali Hamza Aydoğdu, can ve mal kaybının bulunmadığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Saat 14.16’da meydana gelen depremin derinliği 4,52 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının Elazığ, Trabzon, Adıyaman, Malatya ve çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin şiddeti 5 olarak açıklandı. Derinliği ise 3.1 kilometre olarak duyuruldu.

VALİ AYDOĞDU'DAN İLK AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilk açıklamasında can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Erzincan Kemah’ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Öte yandan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Senelerce Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Hatay'a dikkat edin diye bağırdık, deprem geliyor diye. Bütün orada yaşayan insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz" demişti.

